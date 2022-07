Xinhua Silk Road Seraphim und Resolar unterzeichnen Absichtserklärung zur Vertiefung der Zusammenarbeit auf dem EU-Markt im Rahmen des REPowerEU-Plans

Beijing (ots/PRNewswire) - Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), ein

weltweit führender Hersteller von Solarprodukten, unterzeichnete Anfang Juli

eine Absichtserklärung mit Resolar, einem in Luxemburg ansässigen

Energieunternehmen, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit auf dem EU-Solarmarkt zu

vertiefen.



Im Rahmen der Vereinbarung wird Seraphim im Jahr 2023 bis zu 1 GW an PV-Modulen

an Resolar liefern, die in den von Resolar im Jahr 2023 zu errichtenden

Projekten eingesetzt werden.