Brixton Metals bekommt erste Zahlung von Projektpartner Pacific Bay Minerals

Brixton Metals (0,14 CAD | 0,10 Euro; CA11120Q3026) entwickelt mehrere Rohstoff-Projekte in Kanada. Im Fokus steht dabei das Flaggschiffprojekt Thorn in der Provinz British-Columbia, bei dem es sich um ein Gold-Kupfer-Vorkommen handelt ( ausführlich hier ). Daher hat man das Atlin-Projekt im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung an das Unternehmen Pacific Bay Minerals ausoptioniert. Dieses Goldvorkommen beherbergt historische Arbeiten. Nun hat der Partner die ersten Meilensteine aus der Vereinbarung erreicht. Sie umfassen behördliche Genehmigungen, Investements in Höhe von mindestens 500.000 Dollar sowie die Vorlage eines technischen Berichts im Rahmen des kanadischen Standards NI 43-101. Für das Erreichen dieser Ziele fließen Brixton Metals nun 500.000 Dollar zu. Das ist Kapital, dass das Unternehmen ins eigene Flaggschiffprojekt Thorn investieren kann.

Langfristig kann sich Pacific Bay Minerals beim Erreichen weiterer Meilensteine bis zu 100 Prozent an dem Atlin-Goldrojekt verdienen. Dafür muss das Unternehmen insgesamt 7 Mio. Dollar in die Exploration der Liegenschaft investieren. Für Brixton Metals lohnt sich der Deal. In Summe kann man so bis zu 3,2 Mio. Dollar, 10 Mio. Aktien an Pacific Bay Minerals sowie einen Net Smelter Return (NSR) in Höhe von 2 Prozent erhalten. Für Brixton steht weiterhin Thorn im Fokus. Hier laufen derzeit Bohrarbeiten. Die jüngsten Bohrergebnisse fielen gut aus. In den kommenden Wochen und Monaten ist mit der Veröffentlichung weiterer Resultate zu rechnen.

Aktieninfo Brixton Metals

Aktienkurs TSX | Frankfurt: 0,14 CAD | 0,10 Euro

Börsenwert: ca. 36 Mio. CAD

Börsenkürzel TSX-V | ISIN: BBB | CA11120Q3026

Ausgegebene Aktien: 257 Mio.

Optionen | Warrants: 18,5 Mio. | 68,7 Mio.

Cash (31, Mai 2022): 11,75 Mio. CAD

Größte Aktionäre: Rob McEwen, Eric Sprott, US Global, Crescat Capital, Ivanhoe Electric, Management

