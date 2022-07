Weitere Niederlage für FCA Italy im Wohnmobil-Abgasskandal (FOTO)

Mönchengladbach (ots) - Das Landgericht Köln hat FCA Italy für Manipulationen im

Dieselabgasskandal zu Schadenersatz verurteilt. Damit erhält ein weiterer

geschädigter Verbraucher finanzielle Kompensation im Dieselabgasskandal rund um

hochwertige Wohn- und Reisemobile.



Es nimmt kein Ende für FCA Italy im Dieselabgasskandal: Das Landgericht Köln hat

den Hersteller hochwertiger Wohn- und Reisemobile beziehungsweise der

entsprechenden Basisfahrzeuge verurteilt, an den Kläger 33.174,71 Euro nebst

Zinsen hieraus in Hohe von fünf Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz seit

dem 31. März 2022 zu bezahlen, Zug-um-Zug gegen Rückgabe und Rückübereignung des

Fahrzeugs des Modells Lido 535 SP des Herstellers Sun Living (Urteil vom 9. Juni

2022, Az.: 15 O 19/21). Der Kläger kaufte am 10. März 2015 für 43.470 Euro das

Wohnmobil, in dem ein von FCA Italy hergestelltes Fahrzeug als Basis verbaut

ist. Das Fahrzeug verfügt über einen Dieselmotor. Es liegt eine Typengenehmigung

der zuständigen italienischen Behörde vor. Am Tag der mündlichen Verhandlung

betrug der Kilometerstand 71.051 Kilometer.