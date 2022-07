(Neu: Details)



KIEW/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Trotz gegenteiliger Befürchtungen in Deutschland hat Russland seine Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wieder aufgenommen. In Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) kam nach Wartungsarbeiten an der Leitung am Donnerstagmorgen plangemäß wieder russisches Erdgas an. Wie vor dem zehntägigen Stopp war der Durchfluss aber auf etwa 40 Prozent der Kapazität gedrosselt. Offen bleibt, ob die Führung um Präsident Wladimir Putin die Exporte nach Deutschland und Westeuropa nicht doch irgendwann kappt. "Russland erweist sich zunehmend als Unsicherheitsfaktor im Energiesystem", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sollte voraussichtlich am Donnerstag ein weiteres Sanktionspaket der Europäischen Union in Kraft treten. Es verbietet unter anderem die Einfuhr von russischem Gold. Putins Sprecher Dmitri Peskow sprach ironisch von einer "beneidenswerten Beharrlichkeit" der EU; an der Moskauer Haltung änderten die Strafmaßnahmen nichts. Während in der Ukraine die Gefechte weitergingen, drohte Putins Vorgänger Dmitri Medwedew damit, dass das Land völlig von der Landkarte verschwinden könnte.