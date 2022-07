DZ BANK stuft Norma Group auf 'Halten'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Norma Group nach einer Gewinnwarnung und einem schwachen zweiten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert senkte Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von 36 auf 21 Euro. Das Ausmaß der erneuten Gewinnwarnung sei erschreckend und die Glaubwürdigkeit des Managements damit deutlich angeschlagen. Die Wiederherstellung des Investorenvertrauens werde nach der Serie an Gewinnwarnungen der letzten Jahre Zeit benötigen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 16:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 17:04 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.