Die Frage, die sich vermutlich viele Anleger stellen, ist, was bedeutet der 0,5 Prozent- Zinsschritt der EZB für den Markt? Werden hier jetzt die Weichen für einen gesunden Kapitalmarkt gelegt?

Die Antwort von Stefan Klotter, nachweislich sehr erfolgreicher Charttechnik-Experte und Boss unseres Börsenbriefes "Fast Break", endet mit einem klaren Urteil: "Whatever it takes. Mit diesem Satz rettete Mario Draghi am 26.2012 die bis dahin schwer taumelnde Währungsunion. Die EZB war bereit, den Gläubigern der heillos überschuldeten Staaten Italien, Spanien, Griechenland oder Portugal deren Staatsanliehen abzukaufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Draghi die Zinsen bereits gesenkt. Er sollte sie im Laufe seiner Amtszeit nie wieder erhöhen.