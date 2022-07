Noch Ende August letzten Jahres markierte die Mata Platforms-Aktie bei 384,33 US-Dollar ein stolzes Verlaufshoch, anschließend flaute das Interesse seitens der Anleger ab, Meta Platforms musste auf die Unterstützung um 300,00 US-Dollar ausweichen. Damit aber nicht genug, Anfang dieses Jahres brachen die Notierungen regelrecht ein und begaben sich bis Sommer auf rund 160,00 US-Dollar abwärts. Dieser Bereich war über Wochen hinweg von erhöhter Volatilität geprägt, erst zu Beginn dieser Woche gelang es einen nachhaltigen Ausbruch darüber zu vollziehen und den EMA 50 zurückzuerobern. Nun steht ein seit Ende April bestehender Abwärtstrend im Fokus, der als nächste Hürde gemeistert werden könnte. Mittelfristig könnte hieraus sogar ein Boden hervorgehen.

EMA 50 zurückerobert

Schafft es Meta Platforms mindestens über ein Niveau von 187,38 US-Dollar auszubrechen, könnten die nächsten Ziele an den Zwischenhochs aus Anfang Juni um 202,03 und schließlich im Bereich von 220,00 US-Dollar ausgerufen werden. Darüber könnte sogar eine überschießende Welle an 236,86 US-Dollar heranreichen und sich für ein kurz- bis mittelfristiges Long-Investment anbieten. Unterstützungen findet die Aktie derweil um 172,15 US-Dollar. Erst darunter müsste erneut mit einem Test der Jahrestiefs bei 154,25 US-Dollar gerechnet werden. Aufgrund der dynamischen Aufwärtsbewegung wird an dieser Stelle jedoch die Aufwärtsvariante klar favorisiert.