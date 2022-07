Die EZB und die Zinspolitik - ein kleiner Schritt mit großen Auswirkungen? (FOTO)

Berlin (ots) - Markus Kreuter, Geschäftsführer bei zinsbaustein.de, der

Die EZB hat am 21.07.2022 nun also zinspolitisch reagiert und den Leitzins um0,50 Prozent angehoben. Handelt es sich frei nach Horaz nun um das berühmteMäuschen, das der Berg gebar? Oder verbirgt sich Größeres hinter demZinsschritt?Die EZB handelt grundsätzlich im Sinne Ihres Auftrags, wenn sie angesichts derRekord-Inflation und der Zinsdifferenz zwischen Euro und US-Dollar nun in diePhase der Zinsanhebungen einsteigt.Für die Anleger hat die EZB-Entscheidung voraussichtlich unmittelbareAuswirkungen. Es ist davon auszugehen, dass die Banken und Sparkassen dieNegativzinsen für Sichtguthaben flächendeckend abschaffen. Der spürbareWertverlust, den Anleger durch Abzug der Strafzinsen auf dem Konto unmittelbarerfuhren, wird der Vergangenheit angehören.Was bleibt, ist der unsichtbare Wertverlust der zurückgelegten Barreserven. Esbesteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die derzeit rekordverdächtigeInflation nach Abbau von Einmaleffekten wieder auf einem reduzierten Niveaueinpendeln wird. Um sich gegen den inflationsbedingten Wertverlust der aufKonten verbuchten Einlagen zu stemmen, sollten Anleger dafür Sorge tragen, dassihre Gelder mit mindestens 4,5 Prozent p.a. verzinst werden. Nur so ist nachAbbau der kurzfristigen Verwerfungen eine Werterhaltung gesichert.Dies alles gilt, wenn sich die Märkte nach dem Lehrbuch verhalten. Seit EndeFebruar 2022 haben wir gelernt, dass grundlegende Marktmechanismen außer Kraftgesetzt werden können. Das deutsche und europäische Wirtschaftsmodell steht vorhohen und dauerhaften Herausforderungen, die neue und kreative Lösungsansätzebenötigen. Die Entscheidungen im Frankfurter Turm der EZB vom heutigen Tagkönnen weitreichende Folgen haben.Über zinsbaustein.dezinsbaustein.de ist die kuratierte digitale Investment-Plattform für ausgewählteImmobilieninvestments. Private Anleger*innen können sich bereits ab 500 Euro ander Finanzierung von Bauprojekten gewinnbringend beteiligen. VermögendeAnleger*innen und semi-institutionelle Investoren wie auch Family Officeserhalten Zugang zu Investitionen ab 50.000 Euro bis hin zu vier Millionen Euroin Club Deals oder Privatplatzierungen. zinsbaustein.de analysiert vorab jedespotenzielle Neuprojekt intensiv mit einem kompetenten Analyseteam nachfestgelegten Kriterien, um eine gleichbleibend hohe Qualität anInvestmentmöglichkeiten sicher zu stellen. Bauträger, Bestandshalter undImmobilien-Projektentwickler wiederum sammeln via zinsbaustein.deEigenkapitalersatz in Form von Mezzanine-Darlehen, welches durchCrowd-Investments oder Club Deals bereitgestellt wird. Über die digitalePlattform ist es auch möglich, in ausgewählte Alternative Investmentfonds (AIFs)mit Bestandsimmobilien zu investieren. Alle Investition können mit wenigenKlicks im Web getätigt werden - komplett digital. Das 2016 in Berlin gegründeteUnternehmen ist die erste TÜV-zertifizierte Online-Plattform fürImmobilieninvestments in Deutschland. Alle bis heute abgeschlossenen Crowd- undClub-Deal-Projekte wurden erfolgreich an die Anleger*innen inklusive Zinsenzurückgezahlt. Die beiden Gesellschafter Sontowski & Partner Group und Dr.Peters Group, zwei etablierte Branchengrößen, unterstützen das Geschäft vonzinsbaustein.de mit ihrer jeweiligen Expertise in der Immobilien- undSachwertinvestmentbranche. Mehr Informationen: http://www.zinsbaustein.de