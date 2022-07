NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag nach den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) kurzen aber deutlichen Schwankungen ausgesetzt gewesen. Unter dem Strich neutralisierten sich diese und so zeigte sich die Gemeinschaftswährung im späten US-Handel relativ stabil knapp unter der Marke von 1,02 US-Dollar. Zuletzt wurden 1,0194 Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0199 Dollar und damit auf dem Niveau vom Mittwoch festgesetzt. Der Dollar hatte entsprechend 0,9805 Euro gekostet.

Der Euro hatte am Mittag zunächst mit einem steilen Anstieg darauf reagiert, dass die Rekordinflation die Euro-Währungshüter zu einem unerwartet hohen Tempo bei ihrer ersten Zinserhöhung seit elf Jahren führt. Die Leitzinsen steigen um jeweils 0,50 Prozentpunkte und nicht wie von Analysten erwartet um lediglich jeweils 0,25 Prozentpunkte. Höhere Zinsen machen eine Währung für Anleger in der Regel attraktiver, so dass der Euro bei 1,0278 Dollar sein Tageshoch erreichte.