JEFFERIES stuft Nagarro auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Nagarro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 182

Kursziel alt: 182

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro angesichts eines erneut angehobenen Ausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 182 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von der schon zweiten Zielanhebung in diesem Jahr. Der Analystenkonsens liege für den Umsatz aber bereits auf Höhe des neuen Ziels. Das ebenfalls angehobene Margenziel scheine in seinen Augen immer noch zu konservativ./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 13:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 13:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.