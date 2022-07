Prinzip Hoffnung, Kommentar zur EZB von Stefan Reccius

Frankfurt (ots) - Die Zeit der Realitätsverweigerung ist vorbei: Das ist die

eine, die positive Botschaft, die vom Ende der Negativzinsen in der Eurozone

ausgeht. Mit der Leitzinserhöhung um 50 Basispunkte zeigt die Europäische

Zentralbank (EZB) lang ersehnte, von manchem nicht mehr für möglich gehaltene

Entschlossenheit im Kampf gegen die Rekordinflation. Die EZB ist zur Besinnung

gekommen - endlich!



Allerdings geht von dem historischen Doppelbeschluss, mit Beginn der Zinswende

ein neues Notfallinstrument gegen Verwerfungen am Staatsanleihenmarkt

aufzulegen, eine zweite Botschaft aus. Sie muss jeden beunruhigen, dem an der

Stabilität der Eurozone gelegen ist. Diese Botschaft lautet: Wenn es darauf

ankommt, kann die EZB ihr Hauptmandat der Preisstabilität nur erfüllen, indem

sie ein Sicherheitsnetz nach dem anderen für hoch verschuldete und notorisch

labile Euro-Staaten wie Italien aufspannt.