/C O R R E C T I O N -- Parsable, Inc./

Parsable stellt Svenja Howe als EMEA-Vice President ein





Aufstrebende Vertrieblerin, die die Kundenakquise und Expansion in einerwachsenden Region vorantreibtParsable, der Weltmarktführer im Bereich Connected Worker Lösungen fürArbeitssicherheit, Qualitätssicherung, Instandhaltung, Nachhaltigkeit undProduktivität in der Industriefertigung, gab heute die Ernennung von Svenja Howezur Regional Vice President, EMEA, bekannt. Von München aus wird sie dieEMEA-Vertriebsorganisation des Unternehmens aufbauen und leiten und dieEntwicklung von Geschäftsmöglichkeiten und Partnerschaften in der Regionvorantreiben.Howe war zuletzt bei Slack tätig, das 2021 von Salesforce übernommen wurde. Dortkonzentrierte sie sich auf große Fertigungsunternehmen und wurde mehrfach alsTop-Performerin in der EMEA-Region sowie für ihre Branchenkenntnisseausgezeichnet.Vor ihrer Tätigkeit bei Slack war Howe mehrere Jahre bei Salesforce imSoftwarevertrieb tätig und betreute Kunden aus den Bereichen Konsumgüter,Automobil, Chemie, Bauwesen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften."Svenja hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau strategischerBeziehungen zu Unternehmen, beim Aufbau von Vertrauen in komplexenOrganisationen und bei der Umwandlung von Kunden in langfristige Partner, dieden Wert von Digitalisierung und Daten erkennen. Außerdem kennt sie die Branchenund Unternehmen, die wir bedienen, sehr gut", so Matt Belkin, CEO von Parsable."Das ist genau das, was wir brauchen, um die wachsende Nachfrage vonInteressenten und Kunden nach Parsable in EMEA und auf der ganzen Welt zubefriedigen. Svenja wird ein integraler Bestandteil unseres Führungsteams seinund wir freuen uns, dass sie hier ist.""Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe daher einen persönlichenBezug zu dem, was es braucht, um die Dinge zu produzieren und zu liefern, dieviele Verbraucher als selbstverständlich ansehen. Das ist einer der vielenGründe, warum ich mich freue, bei Parsable mitzuarbeiten und das Ziel zuverfolgen, unsere industriellen Arbeitskräfte zu unterstützen und zu