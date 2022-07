"Deutschland trauert um "Uns Uwe"", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz. Noch als Hamburger Bürgermeister habe er bei Seelers 80. Geburtstag die Tischrede gehalten. "So wie "Uns Uwe" möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden. Er wird fehlen." Auch Bundestrainer Hansi Flick nannte Seeler "ein Vorbild für Generationen von Nationalspielern". Sein Name sei "Sinnbild für Vereinstreue und Loyalität".

HAMBURG (dpa-AFX) - Der deutsche Fußball trauert um eines seiner größten Idole. Uwe Seeler, Ehrenspielführer der Nationalmannschaft und Stürmerlegende des Hamburger SV, starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie. "Mit Uwe Seeler verlieren wir eine Legende des deutschen Fußballs und eine einzigartige Persönlichkeit ohne große Allüren, zugleich der ehrliche Arbeiter auf dem Spielfeld wie der geniale Torschütze", schrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an Seelers Witwe Ilka.

Schon kurz nach dem Bekanntwerden von Seelers Tod legten Fans am Hamburger Volksparkstadion Blumen auf die bekannte Bronzestatue, die einen Fuß des ehemaligen HSV-Spielers (1953 bis 1972), -Torjägers (507 Treffer in 587 Pflichtspielen) und -Präsidenten (1995 bis 1998) darstellt. Auch vor dem Wohnhaus der Familie in Norderstedt versammelten sich einige Anhänger. "Der HSV verliert mit Uwe Seeler den größten Sportler seiner Vereinsgeschichte", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Seeler ist Ehrenbürger der Stadt Hamburg und bekam schon 1970 als erster Sportler das Große Bundesverdienstkreuz verliehen.

Anders als andere DFB-Ehrenspielführer wie Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus oder Philipp Lahm wurde das HSV-Idol trotz seiner vier WM-Teilnahmen von 1958 bis 1970 nie Weltmeister - 1966 verlor das deutsche Team mit ihm als Kapitän das Endspiel im Londoner Wembley-Stadion gegen England. Seeler gewann mit seinen Hamburgern auch nur eine deutsche Meisterschaft (1960), einen DFB-Pokal (1963) und nie einen europäischen Wettbewerb. Gianni Infantino, Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA, würdigte Seelers Leistung dennoch: "Die Nachricht von Uwe Seelers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden des deutschen Fußballs. Seine Leistungen und Rekorde werden unvergessen bleiben."