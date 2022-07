Huawei stellt vielseitige Cloud-Lösungen vor, um das Wachstum von Netzbetreibern anzukurbeln

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Diese Woche veranstaltete Huawei den Carrier

Cloud Transformation Summit als Höhepunkt seiner Win-Win-Innovationswoche.

Während der Keynote des Gipfels mit dem Titel Huawei Cloud: Enabling New Growth

for Carriers , kündigte Chen Xuejun, Director of Huawei Carrier IT Marketing &

Solution Sales, die erste Suite globaler szenariobasierter Cloud-Lösungen von

Huawei für Netzbetreiber an. Diese Lösungen konzentrieren sich auf die

Monetarisierung von Netzwerken, die Innovation von Diensten und die Optimierung

von Abläufen, um Netzbetreiber bei der Transformation in die Cloud und der

Beschleunigung ihres Wachstums zu unterstützen.



Mit den Fortschritten bei 5G, Cloud Computing, Big Data und Edge Computing ist

die Cloud-Transformation die Zukunft der Telekommunikationsanbieter. Laut

Gartner werden Carrier weltweit ihre IT-Infrastrukturinvestitionen in die

Cloud-Transformation in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen

jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 27 % steigern. Huawei hat seine über drei

Jahrzehnte lange Erfahrung in der Telekommunikation und sein Cloud-Know-how in

die folgenden Schlüsselfaktoren für die Cloud-Transformation von Netzbetreibern

einfließen lassen: erstens die Auswahl einer Transformationsstrategie unter

Berücksichtigung der eigenen Vorteile eines Netzbetreibers, zweitens die Planung

eines Transformationspfads unter Berücksichtigung von Datensicherheit,

Systemstabilität und Serviceflexibilität und drittens die Auswahl eines

vertrauenswürdigen, erfahrenen und kompetenten Partners für eine

Win-Win-Zusammenarbeit.