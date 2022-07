„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dem Militärpersonal in Übersee einen erstklassigen Service zu bieten", sagte Kathy Ragusa, CEO von Americable. „Um dies zu erreichen, haben wir zukunftssichere Streaming-Lösungen von Enghouse und Broadpeak eingeführt, um unseren Service auszubauen. Die Erfahrung von Broadpeak bei der Bereitstellung von Videos und die hochwertige Benutzererfahrung von Enghouse ermöglichen es uns, unseren Video-Streaming-Service an die Spitze der Branche zu bringen."

MARKHAM, Ontario und NEW YORK, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks , ein führender globaler Anbieter von IPTV-SaaS-Plattformlösungen, und Broadpeak, ein großes globales Video-Streaming-Unternehmen, wurden von Americable International, Inc. ausgewählt, um US-Militärpersonal, das in Japan dient, einen erstklassigen Video-Streaming-Service zu bieten.

Americable wählt Enghouse Networks und Broadpeak für die TV-Übertragung an das US-Militär in Japan

