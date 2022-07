"Wie viel zu oft in der italienischen Geschichte nach 1945 brachten wieder einmal egoistische Parteien eine Regierung zu Fall. In diesem Fall eine Art Große Koalition unter einem Mann, der in fast allen Parteien und in einem der Großteil der Bevölkerung immenses Vertrauen genießt. Und dem es wahrscheinlich als einzigem gelungen wäre, die Rasselbande der sich untereinander verfeindeten Parteien auf zukunftsweisende Entscheidungen mit Hilfe der EU-Gelder einzuschwören."/yyzz/DP/he

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer