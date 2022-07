"Parallel zu der schrittweisen Lockerung der Corona-Einschränkungen im März 2022 konnte sich eine ausgeprägte Erkältungs- und Grippewelle entwickeln", erläuterte die DAK. Sie sei von einer hochansteckenden Omikron-Variante begleitet worden, die so viel Arbeitsausfall in deutschen Unternehmen bewirkt habe wie keine Variante zuvor. Für die Analyse wurden den Angaben zufolge Daten von 2,3 Millionen bei der Kasse versicherten Erwerbstätigen ausgewertet.

Vorstandschef Andreas Storm sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Eine Krankschreibung per Telefon muss zu einer dauerhaften Lösung werden und nicht immer wieder zur Debatte stehen." Dafür sollte gleich nach der Sommerpause eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Storm begrüßte zugleich, dass der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Kassen sich Anfang August mit einer Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung in der jetzigen Corona-Welle befassen will. Nach Auslaufen einer Sonderregelung müssen Patienten seit dem 1. Juni dafür wieder in die Praxis gehen.

Insgesamt stieg der Krankenstand bei DAK-versicherten Erwerbstätigen der Auswertung zufolge im ersten Halbjahr auf 4,4 Prozent: Es waren an jedem Tag des Halbjahrs von 1000 Beschäftigten 44 krankgeschrieben - nach 37 im ersten Halbjahr 2021. Nach Berufsgruppen betrachtet fehlten demnach Beschäftigte in nichtmedizinischen Gesundheitsberufen wie der Altenpflege nun am häufigsten mit Krankschreibung bei der Arbeit. Bei ihnen lag der Krankenstand bei 5,7 Prozent./sam/DP/zb