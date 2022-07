23 Hersteller übernehmen 600W+ als Kapazität von 210 Wafern, Zellen und Module erreichen 80 %

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Einem Bericht von TrendForce EnergyTrend für

das zweite Quartal 2022 zufolge können 56 Zellhersteller, die etwa 80 % aller

Zellhersteller ausmachen, jetzt 210-mm-Zellen herstellen, was einem Wachstum von

51 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Außerdem haben inzwischen 23

Modulhersteller die 600W+-Technologie eingeführt.



Da die Kosten für Polysilizium ständig steigen, ist die Notwendigkeit, die

Effizienz zu erhöhen, die Kosten zu senken und die IRR von Projekten zu

verbessern, dringender denn je. Große und ultrahochleistungsfähige PV-Produkte

sind aufgrund ihrer hohen Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und immensen

Kostenvorteile auf dem Vormarsch. Auf sie entfallen inzwischen 80 % der

Kapazität und der Auslieferungen von Wafern, Zellen und Modulen, so dass sie zum

Mainstream des Marktes geworden sind.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Outlook_Large-Sized_Wafers_Cells_and_Modules_2022-final.pdfTrend: 23 Unternehmen entscheiden sich für 600W+, da Hochleistungsmodule in denMittelpunkt von Ausschreibungen rückenDie TrendForce-Ausschreibungszahlen zeigen, dass der Anteil der großen 182- und210-mm-Module (einschließlich 210R), die gekauft und verwendet werden, erheblichgestiegen ist. Eine Analyse der angekündigten 89,4 GW an PV-Modulausschreibungenzeigt, dass etwa 72,2 GW (77 %) davon keine spezifischen Größenanforderungenhaben und lediglich eine Leistung von 530 W und mehr verlangen. 17.2 GW derAusschreibungen haben spezifische Anforderungen an die Modulgröße, von denen diegroßen (182 und 210 mm) Varianten 13,97 GW oder 81,2 % ausmachen.Große Hochleistungsmodule sind auf dem Vormarsch, insbesondere beiBodenkraftwerken. Es wird erwartet, dass auch große verteilte PV-Produkte aufdem florierenden Markt schnell wachsen werden.Die Kapazität von 210-mm-Wafern stieg um 172 %, wobei der Anteil dergroßformatigen Wafer mehr als 80 % übertrifftDie in der ersten Hälfte des Jahres 2022 neu errichteten Kapazitäten warengrößtenteils mit den großen Wafern 182 und 210 mm kompatibel. Die TrendForceEnergyTrend-Studie geht davon aus, dass große Wafer (182 und 210 mm) in diesemJahr eine Kapazität von 422,6 GW erreichen werden, was einem Anteil von 83,1 %entspricht, wovon 164 GW (32,25 %) auf 210-mm-Wafer entfallen, was einem Anstiegvon 172 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (60,1 GW im Jahr 2021). GroßeWafer (182 und 210 mm) werden bis 2023 einen Marktanteil von 89,97 % haben,