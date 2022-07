° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Aufstellung und Inbetriebnahme eines LNG-Tanks (Liquified Natural Gas) für die Ortsversorgung der Stadt Geisa. Damit können die Bürger und Unternehmen der Stadt mit Gas versorgt werden. Geisa ist nach städtischen Angaben damit die erste Stadt in Deutschland, die vollständig unabhängig von russischem Erdgas ist.

^ TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Schindler, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q2-Zahlen 12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen 14:00 USA: Twitter, Q2-Zahlen AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen (detailliert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. Juli

TAGESVORSCHAU Termine am 22. Juli 2022

