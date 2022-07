STUTTGART (dpa-AFX) - Rund jeder dritte Mensch in Deutschland hat schon einmal gefälschte Markenprodukte gekauft. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung EY hervor. Und meist wussten oder ahnten die Käufer nach eigener Aussage auch, was sie da erwarben. Hauptgrund für den Kauf von Fälschungen ist der EY-Studie "Produktpiraterie" zufolge der niedrigere Preis der Nachahmungen. Für fast drei Viertel der Befragten gab das den Ausschlag. Gut ein Viertel der Plagiatskäufer begründeten den Kauf aber auch mit dem einfachen Zugang zu den Fälschungen.

Besonders beliebt bei den Plagiat-Shoppern sind der Umfrage zufolge gefälschte Bekleidung und Accessoires, aber auch Schmuck und Uhren bekannter Marken. Gut zwei Drittel (68 Prozent) der Einkäufe erfolgten im Ausland. Gekauft wurde in fast der Hälfte der Fälle auf Märkten oder bei fliegenden Händlern.