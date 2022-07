YOHJI YAMAMOTO Inc. bringt am 20. Juli weltweit das neue Konzeptprojekt "WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO" auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - YOHJI YAMAMOTO Inc. hat am Mittwoch, den 20. Juli 2022

auf der Online-Plattform ein konzeptionelles Projekt, "WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO",

vorgestellt. WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO, dessen Konzeptfarbe Schwarz - das Symbol

von YOHJI YAMAMOTO - ist, startete die Zusammenarbeit in einem breiten Spektrum

von Genres, nicht nur in der Mode, sondern auch in den Bereichen Kunst,

Innenarchitektur und Lifestyle.



Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107269/202207193946/_prw_PI2fl

_WLqc2EOC.png