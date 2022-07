Maximillian White - Der britische Milliardär und Unternehmer im Gespräch mit dem European Business Magazine

https://europeanbusinessmagazine.com/editors-choice/maximilian-white-the-british-entrepreneur-leading-the-pack-of-the-new-cannabis-billionaires-club/

LONDON, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Der britische Milliardär und Unternehmer, der seine Milliarden mit der Cannabis-Industrie verdient hat. Er ist das Titelthema der European Business Magazine Sommerausgabe. Die medizinische Cannabisbranche ist in den letzten Jahren wie aus dem Nichts aufgetaucht und hat ein phänomenales Wachstum erlebt, das es Anlegern und Geschäftsleuten gleichermaßen ermöglicht hat, in diesem Bereich ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen, so dass einige wenige dabei Milliarden verdient haben. Maximillian White ist einer von ihnen und führt die Gruppe an und ist dabei zum Milliardär geworden. Der in Großbritannien geborene Geschäftsmann, der jetzt in Dubai lebt, ist von Erfolg zu Erfolg gegangen. White verkauft medizinisches Marihuana an Großhändler in der ganzen Welt. White gründete ein Unternehmen, das sich der Herstellung, der Forschung, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis höchster Qualität für die Pharmaindustrie widmet.