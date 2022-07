Zehn Jahre nach London 2012 belegen neue Daten die positiven Auswirkungen des Innovationscampus im Queen Elizabeth Olympic Park, Here East

Die Daten zeigen auch, dass Here East im Jahr 2021 einen Beitrag zur Bruttowertschöpfung (BWS) in Höhe von 700 Millionen Pfund zur britischen Wirtschaft geleistet hat

LONDON, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Neue, heute veröffentlichte Daten zeigen das Ausmaß und die Auswirkungen des Londoner Technologie- und Innovationscampus Here East. Die Daten verdeutlichen, wie der preisgekrönte Delancey-Campus die lokale und nationale Wirtschaft beeinflusst, Arbeitsplätze geschaffen und die Entwicklung von Bildung und Unternehmen unterstützt hat - zehn Jahre nachdem er als wichtiger Teil des Vermächtnisses der Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 in London gegründet wurde.



Here East erhielt 2012 den Zuschlag für die Umwandlung des Internationalen Presse- und Rundfunkzentrums im The Park - ein wichtiger Teil der Infrastruktur für die Spiele in London 2012 - in ein Zuhause für globale Technologieunternehmen, Start-ups, akademische Einrichtungen und kreative Unternehmen. Heute leben hier 5.400 Menschen - 3.800, die in den Unternehmen vor Ort arbeiten, und 1.600, die studieren -, die alle regelmäßig auf dem Campus arbeiten.

Die unabhängigen Daten von Oxford Economics zeigen, dass die Aktivitäten von Here East im Jahr 2021 fast 10.300 Arbeitsplätze im gesamten Vereinigten Königreich unterstützten, Löhne in Höhe von 317 Millionen Pfund einbrachten und 700 Millionen Pfund an BWS zum BIP beitrugen.

Die Daten zeigen die Auswirkungen von Here East auf die lokalen Gemeinden und die umliegenden Stadtbezirke und machen deutlich, dass ein beträchtlicher Anteil (15 %) der Beschaffung von Here East im Vereinigten Königreich in der Region verbleibt, wodurch Arbeitsplätze geschaffen werden - fast ein Viertel der Mitarbeiter von Here East lebt in der Region - und lokale Lieferketten angetrieben werden.

Die 37 auf dem Here East Campus ansässigen Unternehmen, die von BT Sport und FiiT bis hin zu UCL und der Loughborough University London reichen, berichten von positiven Ergebnissen in Bezug auf die Produktivität, wobei das kollaborative Umfeld als Anreiz für die Ausweitung des Mitarbeiterstamms, die Steigerung der Einnahmen und die Erweiterung des Angebots genannt wird.