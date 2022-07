Karyopharm und Menarini Group erhalten von der Europäischen Kommission die vollständige Marktzulassung für NEXPOVIO® (Selinexor) zur Behandlung von Patienten mit Multiplem Myelom nach mindestens einer vorherigen Therapie

Newton, Massachusetts und Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - - Auf der

Grundlage der Ergebnisse der Phase-III-BOSTON-Studie wird die Zulassung auf die

Indikation Multiples Myelom erweitert -



- Zulassung folgt auf positive Stellungnahme des Europäischen Ausschusses für

Humanarzneimittel (CHMP) im Mai 2022 -





Karyopharm Therapeutics Inc. (Nasdaq:KPTI), ein im kommerziellen Stadiumbefindliches Pharmaunternehmen, das Pionierarbeit bei neuartigen Krebstherapienleistet, und die Menarini Group ("Menarini"), ein international führendesPharmaunternehmen in Privatbesitz, gaben heute bekannt, dass die EuropäischeKommission (EK) die Marktzulassung für NEXPOVIO® (Selinexor) erteilt hat, denersten oralen Exportin 1 (XPO1)-Inhibitor seiner Klasse, in Kombination miteinmal wöchentlich verabreichtem Bortezomib (Velcade®) und niedrig dosiertemDexamethason (SVd) für die Behandlung von Erwachsenen mit multiplem Myelom, diemindestens eine vorherige Therapie erhalten haben, zugelassen hat. Mit dieserZulassung für die Indikationserweiterung von NEXPOVIO® in der Europäischen Union(EU) wird die bedingte Zulassung nun in eine volle Zulassung umgewandelt. DieZulassung, die die zweite Indikation für NEXPOVIO® darstellt, gilt in allen 27Mitgliedsstaaten der EU sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und Nordirland.Stemline Therapeutics B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft derMenarini-Gruppe, wird für alle Vermarktungsaktivitäten in Europa verantwortlichsein.Die Zulassung folgt auf ein positives Gutachten des CHMP vom Mai 2022, das aufden Ergebnissen der Phase-III-BOSTON-Studie basierte, in der nachgewiesen wurde,dass einmal wöchentlich verabreichtes SVd im Vergleich zur zweimal wöchentlichverabreichten Standardtherapie mit Bortezomib plus Dexamethason (Vd) zu einerstatistisch signifikanten Verringerung des Risikos des Fortschreitens derErkrankung oder des Todes führt. Die Ergebnisse der BOSTON-Studie wurden imNovember 2020 in der Fachzeitschrift The Lancet (Grosicki, et al.)veröffentlicht."Die Genehmigung der Europäischen Kommission für die erweiterte Anwendung vonNEXPOVIO® bietet eine weitere Option für Patienten mit Multiplem Myelom, dieeinen Rückfall erlitten haben oder gegen die derzeitigen Behandlungsmethodenresistent sind", sagte Richard Paulson, Präsident und Chief Executive Officervon Karyopharm. "Unsere Entscheidung, die Zulassung für diese Patientengruppeanzustreben, ist ein Zeichen für unser Engagement, den Zugang zu Selinexorweltweit zu erweitern, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mitMenarini, die NEXPOVIO® in Europa vermarkten werden.""Die Zulassung von NEXPOVIO® ist ein wichtiger Schritt für die Patienten in