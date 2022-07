Ambienta schließt den größten Private-Equity-Fonds mit Schwerpunkt auf Umweltchampions

Mailand/München (ots) - Ambienta SGR SpA ("Ambienta") ist einer der größten europäischen Vermögensverwalter, der voll und ganz auf ökologische Nachhaltigkeit setzt. Das Unternehmen freut sich, das erste und finale Closing seines vierten Private-Equity-Fonds bekannt zu geben. Nach weniger als sechs Monaten aktiver Vermarktung wird der Fonds bei der Obergrenze von 1,55 Mrd. Euro (Hard Cap) geschlossen. Die Nachfrage der Investoren übertraf das Fundraising-Ziel von Ambienta deutlich und der Zeichnungsschluss erfolgt genau zum vorab festgelegten Termin.



Ambienta IV ist der größte jemals aufgelegte europäische Private-Equity-Fonds, der ausschließlich auf Unternehmen ausgerichtet ist, die in ihrer jeweiligen Branche positive Umweltveränderungen bewirken. Der Fonds erhielt Kapitalzusagen von führenden globalen Investoren, darunter Pensionsfonds, Versicherungen, Staatsfonds, Banken, gemeinnützige Einrichtungen, Stiftungen, Dachfonds und Family Offices. Rund 55 Prozent der Investoren stammen aus EU-Ländern, 20 Prozent aus anderen europäischen Ländern und der Rest aus den USA, Kanada, Südamerika und Asien. Besonders hervorzuheben ist die starke Unterstützung des Fonds durch die bestehende Basis von Limited Partners (LP) mit einer Nachfrage von mehr als 100 Prozent der früheren Kapitalzusagen.



Ambienta ist ein Pionier bei der Ausrichtung der Vermögensverwaltung auf langfristige Umwelttrends, insbesondere auf Ressourceneffizienz und Umweltschutz, und begann zunächst mit Buy-outs. Der 2007 gegründete Vermögensverwalter mit Büros in Mailand, London, München und Paris investiert seither konsequent in führende Nischenunternehmen, die von Megatrends der Nachhaltigkeit profitieren. Sein Ziel ist es, diese mittelgroßen Unternehmen durch die Verbesserung ihrer strategischen Vision und des operativen Geschäfts sowie durch Fusionen und Übernahmen zu skalieren. Die 15-jährige Erfolgsbilanz von Ambienta zeigt, dass es nicht nur möglich ist, außerordentliche Renditen mit einem signifikanten und messbaren Nutzen für die Umwelt zu verbinden, sondern dass dies auch der beste Weg in die Zukunft ist.