UL Solutions fördert die Sicherheit von Elektrowerkzeugen durch ein neues Labor in Deutschland

NEU-ISENBURG, Deutschland, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, hat offiziell ein neues Labor für Elektrowerkzeuge eröffnet. Als Ergänzung zu den UL Solutions Niederlassungen und Laboren in Deutschland bietet das Labor für Elektrowerkzeuge Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste für eine breite Palette von Elektrowerkzeugprodukten für Kunden in ganz Europa an.

„Der heutige Tag markiert einen aufregenden neuen Tag in unserer Beziehung zu europäischen Elektrowerkzeugherstellern, da wir die Eröffnung eines neuen, hochmodernen UL Solutions-Labors in Neu-Isenberg feiern", sagte Giorgio Decataldo, Business Development Manager in der Appliances, HVAC and Lighting Group bei UL Solutions. „Vor dem Hintergrund unserer Mission, für eine sicherere Welt zu arbeiten, ist UL Solutions bestrebt, seine Prüf- und Zertifizierungsexpertise zu nutzen, um Herstellern von Elektrowerkzeugen in Europa dabei zu helfen, neue Märkte zu erschließen, Partnerschaften zu schließen und in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt erfolgreich zu sein."

Das neue UL Solutions Labor für Elektrowerkzeuge ist ein lokaler, umfassender Dienstleister für Hersteller von Elektrowerkzeugen in ganz Europa und unterstützt die Hersteller dabei Entwicklungszyklen zu verkürzen und die Markteinführung zu beschleunigen, während sie gleichzeitig die komplexen regulatorischen Anforderungen bewältigen. Das Elektrowerkzeugwerk in Neu-Isenberg bietet unter anderem folgende Leistungen an:

Sicherheitsprüfung und -zertifizierung für den Zugang zu Nordamerika und für die Konformität mit Normen, um das UL-Prüfzeichen zu erhalten

Prüfung von Akkus und Ladegeräten für Elektrowerkzeuge

Prüfung nach den Normen IEC/EN 62841 und IEC/EN 60745

Anforderungen an die Energieeffizienz und Tests

Leistungsprüfung

Intelligente Tools für Datenschutz und Cybersicherheitsdienste

Bewertung des Zertifizierungsbedarfs

„Zu den Trends, die das Wachstum auf dem Markt für Elektrowerkzeuge vorantreiben, gehört die Nachfrage nach vernetzten, leicht zu bedienenden, tragbaren, batteriebetriebenen und energieeffizienten Werkzeugen", sagt Davide Atzeni, Senior Business Manager in der Gruppe Appliances, HVAC and Lighting bei UL Solutions. „Mit diesen Innovationen steigt der Bedarf an sicherheitswissenschaftlichem Fachwissen, um große, komplexe Herausforderungen in Geschäftsmöglichkeiten zu verwandeln. UL Solutions ist bestrebt, seinen wissenschaftlichen Ansatz, seine Prüfkapazitäten und sein Zertifizierungs-Know-how zu nutzen, um Herstellern von Elektrowerkzeugen in Europa dabei zu helfen, neue Märkte zu erschließen und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein."