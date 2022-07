Commerce Resources meldet Lieferung von Gesteinsmaterial auf Industrieanfrage

22. Juli 2022 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das „Unternehmen“ oder „Commerce“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine erste Lieferung von 2 kg zerkleinertem Gesamtgestein aus der Lagerstätte Ashram an einen aufstrebenden Verarbeitungsbetrieb von Seltenen Erden („REE“) auf dessen Anfrage hin ausgeführt hat. Dies folgt auf die vor Kurzem ausgelieferte Probe eines gemischten Seltenerdkarbonat-Konzentrats („gemischtes REC“), um die Anfrage eines großen globalen Produzenten zu erfüllen (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2022).

Die 2 kg schwere Probe von zerkleinertem Gesamtgestein aus der Lagerstätte Ashram wird vom REE-Verarbeitungsbetrieb zur Bewertung der Aufbereitung in seinen internen Laboren verwendet werden, und es wird erwartet, dass in naher Zukunft eine weitere Lieferung von 200 kg zerkleinertem Gesamtgestein erfolgen wird. Der Verarbeitungsbetrieb hat auch Interesse an einer Probe eines gemischten REC-Konzentrats aus der Lagerstätte Ashram bekundet, das gemäß den Untersuchungen des Unternehmens eine starke NdPr-Verteilung - % Nd+Pr-Oxid des gesamten Seltenerdoxids („REO“) - von 21,6 bis 24,2 % aufweist.

Nach der Bekanntgabe, dass das Unternehmen aus dem Material der Lagerstätte Ashram ein spezifikationsgerechtes gemischtes REC produziert hat (siehe Pressemitteilung vom 23. März 2022), ist das Interesse der Industrie an der Bereitstellung von Proben für die Bewertung durch Dritte weiterhin deutlich gestiegen. Dieses Interesse umfasst Proben von unverarbeitetem Gesamtgestein, hochgradigem Monazitkonzentrat (>40 % REO) und gemischtem REC-Konzentrat mit hohem NdPr-Gehalt, das aus der Seltenerden- und Flussspatlagerstätte Ashram produziert wurde. Das Unternehmen bemüht sich darum, Proben zur Verfügung zu stellen, um allen Anfragen von Dritten nachzukommen, und macht gute Fortschritte bei seinen Studien der Projektkomponenten für Ashram, die zur Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie für das Projekt Ashram führen werden, die für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant ist.