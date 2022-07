USD/JPY: Ist der Zinsspread inzwischen eingepreist?

Einen neuen Freudensprung löste dies an den Börsen nicht aus. Denn es haben sich letztlich lediglich die Insidermeldungen vom Dienstag bestätigt. Der europäische Gaspreis gab daher zunächst auch nur um etwa 8 % auf 149 Euro je Megawattstunde nach. Damit liegt er immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Immerhin wurden aber die Befürchtungen keine Realität, wonach das Gas vollständig ausbleiben könnte. Und so traten die Börsenkurse zu Handelsbeginn lediglich auf der Stelle.

Gestern meldete die Bundesnetzagentur am frühen Morgen, dass die Buchungen für die Durchleitung von Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 am gestrigen Donnerstag auf einem reduzierten Niveau erfolgt sind. Konkret lägen die sogenannten Nominierungen bei rund 30 % der möglichen Auslastung. Vor Wartungsbeginn hatten sie zuletzt bei 40 % gelegen. Kurz vor Beginn des Xetra-Handels wurde dann gemeldet, die realen Gasflüsse lägen über der Nominierung und könnten das Vor-Wartungs-Niveau erreichen (67 Millionen Kubikmeter bzw. 700 Gigawattstunden pro Tag).

BoJ setzt ultraexpansive Geldpolitik unverändert fort

Begründen konnte man dies auch noch mit einer abwartenden Haltung vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Die japanische Zentralbank hatte zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen, an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik unverändert festzuhalten. Die Bank of Japan (BoJ) belässt die kurzfristigen Zinsen bei -0,1 %. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen soll weiterhin bei 0 % gehalten werden. Und das, obwohl sie die Inflationsprognose von 1,9 % im April auf nun 2,3 % anhob.

Begründet wurde die Entscheidung damit, dass der Preisauftrieb nicht nachhaltig sei. Zugleich gebe es kurzfristige Konjunkturrisiken, so Notenbankchef Haruhiko Kuroda. Die jüngste Schwäche des Yen sei zwar negativ für die Wirtschaft, da dies Importe verteuert, Exportwaren würden im Gegenzug aber wettbewerbsfähiger. Und Kuroda betonte, die Schwäche des Yen sei durch die Stärke des Dollar bedingt, da in den USA und anderen westlichen Staaten die Zinsen anziehen. Doch daran würde sich auch bei leicht steigenden Zinsen in Japan nichts ändern.