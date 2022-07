DAX kommt nicht so richtig vom Fleck

Die Europäische Zentralbank hat gestern ein Zeichen gesetzt. Mit der Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt und einem Anti-Krisen-Instrument in Sachen Rendite-Spreads innerhalb der Eurozone hat sie das durch ihr zögerliches Handeln verlorengegangene Vertrauen in Teilen wieder zurückgewonnen, ihre Glaubwürdigkeit und damit auch den Euro gestärkt. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

In der laufenden Berichtssaison an der Wall Street gab es gestern erneut eine herbe und damit auch die erste große Enttäuschung aus dem Technologiesektor von Snap. Wegbrechende Werbeeinnahmen durch die geopolitische Unsicherheit ließen den Umsatz im abgelaufenen Quartal mit 13 Prozent sehr viel langsamer wachsen als in der Vergangenheit, wo Aktionäre noch mit Raten jenseits der 50 Prozent verwöhnt wurden. Auch die massive Ausweitung des Verlustes lässt viele Investoren an dem Unternehmen zweifeln. Die Aktie verlor nachbörslich in der Spitze 25 Prozent und könnte damit auch die Erholung des gesamten Technologiesektors der vergangenen Tage wieder zunichte machen. Die Sorge vor weiteren solcher Hiobsbotschaften auch von der Google-Mutter Alphabet oder Facebook dürfte die Anleger wieder zurückhaltender agieren lassen.

Die Europäische Union bringt ein weiteres Sanktionspaket auf den Weg. Darin enthalten ein Embargo auf Goldimporte aus Russland. Wie bei vielen anderen Produkten könnte diese Maßnahme allerdings nur einen eher symbolischen Schritt darstellen, denn auch russisches Gold kann über ein Drittland wieder nach Europa gelangen. Damit dürften auch die Auswirkungen auf den Goldpreis, der sich derzeit in einem intakten Abwärtstrend befindet, eher marginal bleiben.