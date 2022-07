Der Nasdaq ist seit dem letzten Tief um mehr als 13% gestiegen, der Dax hat Auftrieb durch die Weiterlieferung russischen Gas nach Europa bekommen - geht die Rally jetzt einfach weiter? Unwahrscheinlich. Denn die Indikatoren sind nun am Anschlag und deuten auf einen baldigen Rücksetzer bei Nasdaq und Dax. Die Rally hat viele auf dem falschen Fuß erwischt und zu Short-Eindeckungen gezwungen - aber nun ist dieser Treiber für steigende Kurse weitgehend ausgeschöpft. Von der Wirtschaft in den USA kommen nun immer mehr alarmierende Signale, die zeigen, wie schnell es bergab geht. Zunächst freuen sich die Märkte über den Abschwung (weil die Fed die Zinsen dann nicht so stark anhebt), aber beim zweiten Hinsehen wird klar: eine Rezession ist nicht gut für Aktienmärkte..

Hinweise aus Video: