NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 27 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Erwartungen seien für 2022 zu hoch gewesen, sie seien es für 2023 und auch langfristig, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kochboxenlieferant bleibe wieder und wieder unter den Margenprognosen. Woods fragt sich, wann der Groschen fällt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 19:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 04:00 / UTC



Rating: Underperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 24 Euro