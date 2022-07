NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Snap nach Quartalszahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 12 US-Dollar mehr als halbiert. Die Kennziffern seien insgesamt negativ ausgefallen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum für die Aktie des Betreibers der Foto-App Snapchat begründete er mit der Erwartung mittelfristig anhaltender Belastungsfaktoren./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 00:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Rating: Neutral

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 12 US-Dollar