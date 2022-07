BERLIN (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über ein Rettungspaket des Bundes für den angeschlagenen Energiekonzern Uniper befinden sich auf der Zielgeraden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen. Das "Handelsblatt" berichtete, die Bundesregierung habe die Eckpunkte für die Rettung des Gasversorgers nahezu finalisiert. Am Freitag sollten aller Voraussicht nach die Grundlagen des Pakets vorgestellt werden. Die Uniper-Aktie lag am Vormittag 2,8 Prozent im Plus.

Ein Paket könnte den Einstieg des Bundes bei Uniper mit bis zu 30 Prozent beinhalten, wie aus einem Papier für den Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie hervorging. Außerdem sind demnach weitere Maßnahmen geplant.