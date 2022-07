BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Bruno Monteyne

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der aktuell entscheidende Faktor für die Anlegerstimmung bezüglich der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche sei nicht Rezession oder Inflation, sondern die Entwicklung der Rohstoffpreise, erklärte Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Kämen sie beispielsweise um 5 Prozent zurück, könne die Branche um 5 bis 20 Prozent besser laufen als der breite Aktienmarkt. Denn: Investoren gingen davon aus, dass die zuletzt gestiegenen Lebensmittel- und Haushaltswarenpreise trotz sinkender Rohstoffkosten nicht fallen werden. Zuletzt habe der Rohstoffpreisindex deutlich korrigiert, so Monteye. Er hob Beiersdorf, Danone und Unilever auf "Outperform". Lindt, L'Oreal, Nestle und Reckitt profitierten am wenigsten, so der Experte./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 19:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2022 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.