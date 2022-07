Prävention im Arbeitsschutz - Anna Ganzke gibt 5 Tipps, wie man Sturzunfällen richtig vorbeugt (FOTO)

Wuppertal (ots) - Anna Ganzke ist die Gründerin und Geschäftsführerin der

WandelWerker Consulting GmbH. Gemeinsam mit Stefan Ganzke hilft sie den

Geschäftsführern mit deren Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für

Arbeitssicherheit dabei, die verhaltensbedingten Arbeitsunfälle zu reduzieren.

Das Ziel der Expertin ist es, dem Thema Arbeitsschutz ein positiveres Image zu

verleihen und dadurch die Akzeptanz für den Arbeitsschutz bei Führungskräften

und Mitarbeitern zu erhöhen.



SRS-Unfälle - Stolpern, Rutschen, Stürzen - gehören zu den häufigsten Arten von

Arbeitsunfällen in Deutschland. Allein im Jahr 2020 ereigneten sich rund 153.000

meldepflichtige Arbeitsunfälle - Unfälle also, die so schwer waren, dass der

betroffene Mitarbeiter mehr als drei Tage ausfiel. In der Folge gab es nicht nur

sechs Tote, sondern auch etwa 3.000 neue Unfallrenten durch SRS-Unfälle. "Noch

immer werden die Folgen von SRS-Unfällen in den Unternehmen unterschätzt", weiß

Anna Ganzke, Expertin für Arbeitssicherheit.