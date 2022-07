Ford veröffentlicht Plan zur Sicherung von Batterie-Kapazitäten für globale Volumen-Produktion von Elektrofahrzeugen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

DEARBORN, Michigan (ots) -- Ford nutzt weitere Batterietechnologie und hat Verträge über eine jährlicheBatteriekapazität von 60 Gigawattstunden (GWh) abgeschlossen, um bis Ende 2023ein globales Produktionsvolumen von 600.000 Elektrofahrzeugen zu verwirklichen- Erstmals werden in Nordamerika Lithium-Eisenphosphat-Batterien für den MustangMach-E (ab 2023) und Anfang 2024 auch für den F-150 Lightning verfügbar sein,hierdurch wird mehr Batteriekapazität für stark nachgefragte Produktebereitgestellt- Ford hat sich bereits 70 Prozent der erforderlichen Batteriekapazitätgesichert, um bis 2026 das jährliche Ziel von zwei Millionen produziertenElektrofahrzeugen erreichen zu können und plant, eine jährlicheBatteriekapazität auf Basis der Lithium-Eisenphosphat-Technologie von 40 GWhin Nordamerika ab 2026 aufzubauen. Neue Vereinbarung mit CATL überstrategische Zusammenarbeit für die globale Batterieversorgung sowie direkteBeschaffung von Batterierohstoffen in den USA, Australien und Indonesien- Das Unternehmen erwartet eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate vonmehr als 90 Prozent für Ford-Elektrofahrzeuge bis 2026; mehr als doppelt soviel wie globale Prognosen für die gesamte Branche vorhersagen- Das Ford Cologne Electrification Center wird mit neuen, energieeffizientenLösungen ausgestattet, die mehr als 2.000 Tonnen CO2 und mehr als 2.600 MWhelektrische Energie pro Jahr einsparen werdenAufbauend auf der starken Nachfrage nach neuen Ford-Elektrofahrzeugen kündigteFord heute eine Reihe von Initiativen zur Beschaffung von Batteriekapazität undder hierfür notwendigen Rohstoffe an, um die angestrebte jährliche Produktionvon 600.000 Elektrofahrzeugen bis Ende 2023 und mehr als zwei Millionen bis Ende2026 zu erreichen. Das Unternehmen hat seine globalen Produkt- undProduktionspläne im Rahmen seines Ford+ Plans detailliert beschrieben. Unteranderem erwartet der Hersteller eine durchschnittliche jährliche Wachstumsratevon mehr als 90 Prozent für seine Elektrofahrzeuge bis 2026; mehr als doppelt soviel wie globale Prognosen für die gesamte Branche vorhersagen."Die neue Elektrofahrzeugpalette von Ford hat zu großer Begeisterung und hoherNachfrage geführt. Jetzt gilt es, die industriellen Produktionsmöglichkeitenentsprechend rasch zu skalieren", sagte Jim Farley, Präsident und CEO von FordModel e. "Unser effizient arbeitendes Model e-Team arbeitet mit hoherGeschwindigkeit und enormer Kreativität, um die Batteriekapazität und dieRohstoffe zu sichern, die wir benötigen, um Elektrofahrzeuge für Millionen von