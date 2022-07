Said Shiripour - die große Kundenerfahrung mit "Das perfekte Network Business" (FOTO)

Berlin (ots) - Als Unternehmer und Philanthrop hat sich Said Shiripour auf

digitales Marketing spezialisiert. Er wurde im Iran geboren und zog mit seiner

Familie nach Deutschland. Dort wuchs er auf und begann sein Interesse für

digitales Marketing zu entwickeln.



Said Shiripour ist ein Full-Stack-Marketer und Online-Marketing-Experte, welcher

Marketingpläne und Roadmaps für über 50 digitale Informationsprodukte erstellt

hat. In den vergangenen Jahren hat er Erfahrungen in digitalem Marketing über

bezahlte, soziale und organische Kanäle, Landingpages und die Optimierung von

Conversion Rates gesammelt.





Seit dem Jahr 2021 ist Said Shiripours Konzentration ausschließlich auf derEntwicklung und Optimierung von EZFunnels. Dabei handelt es sich um einSoftwareunternehmen, welches die Kluft zwischen Unternehmern und Technologieüberbrücken soll. Mit EZFunnels möchte er es jedem möglich machen, ein OnlineBusiness zu gründen, ohne umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Marketing,Grafikdesign oder Programmierung zu haben. Said Shiripour hat inzwischen mehrereUnternehmen - nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dubai (https://www.waz.de/panorama/gemuese-aus-der-wueste-dubai-setzt-auf-selbstversorgung-id230230832.html) .Bis heute hat er über 100.000 Kunden generiert, mehr als 510.000 E-Mail-Kontaktegesammelt und mehr als 50 Produkte auf den Markt gebracht. Sein Umsatz beläuftsich auf über 50 Millionen Euro. Dadurch wurde er zum besten Online-Vermarkterin Deutschland ernannt und hat sieben weitere internationale Auszeichnungenerhalten.Zudem hat Said Shiripour zwei Bücher veröffentlicht und bereits auf mehrerenrenommierten Veranstaltungen gesprochen. Seine Aufgabe ist es, sein Wissen undseine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an andere weiterzugeben. Er möchteauch anderen einen guten Start in ihr Online Business ermöglichen, deshalb gibter die meisten seiner Trainings auf seinem Youtube Kanal(https://www.youtube.com/c/SaidShiripourOfficial) kostenlos zur Verfügung.Erfahrungen mit dem perfekten NetzwerkunternehmenNetworking-Geschäfte weisen eine Vielzahl an Vorteilen auf. Allerdings gibt esauch gewisse Risiken. Man kann einfach damit starten und sie bietenGeschäftsinhabern und -teilnehmern die Möglichkeit auf ein passives Einkommen.Diese Art von Business erfordert, auf verschiedene Menschen zuzugehen undverschiedene Verbindungen zu knüpfen. Zudem bietet es großeExpansionsmöglichkeiten - vor allem in Bereichen, die von Netzwerkunternehmernnoch nicht erschlossen wurden.Auch wenn es zu Beginn mit Risiken verbunden ist, ein Networking-Geschäft