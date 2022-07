Tocvan Ventures: Hohe Goldgewinnungsraten auf Pilar-Projekt!

Tocvan Ventures: Goldgewinnungsraten erreichen 89 %

Doch neben Bohrergebnissen und einer soliden Finanzbasis sind Goldgewinnungsraten ein entscheidendes Faktor für eine Goldfirma. Denn diese sogenannten Recovery Rates drücken aus, wie viel des Goldes am Ende auch wirklich aus dem Gestein geholt werden kann. Denn nur das kann später verkauft werden. Auf Pilar liegt das Gold in oxidierter Form im Erz, so daß das Gold per günstigem Haufenlaugungsverfahren extrahiert werden kann. Tocvan hat vier im Rahmen eines Trenchings-Programms gewonnene Proben nun an das lokale Labor des Partners Minera Castor für metallurgische Tests geschickt. Sie wiesen zwischen 0,4 g/t und 5 g/t Gold auf. Die Goldgewinnungsraten lagen bemerkenswert hoch bei Raten von 88,9% und 96,9%. Das sind Top-Werte und sie sehen auch im Vergleich mit aktiven Goldminen in der Nachbarschaft gut aus, die das gleioche Gewinneungsverfahren anwenden. So erreicht die Santana-Goldmine von Minera Alamos derzeit eine Gewinnungsrate von rund 75%. Bei Argonaut Gold, dass in Sonora die Colorado-Goldmine betreibt, sind es gar nur 67,6%. Trotzdem arbeiten beide genannten Minen hochprofitabel. Nun werden die Proben noch an ein zertifziertes Labor geschickt, um die Ergebnissen zu verifizieren.

Unterdessen hat Tocvan Ventures sein Phase-3-Bohrprogramm auf Pilar abgeschlossen. Sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.382 Metern wurden niedergebracht. Die Resultate dürften in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.Hierbei handelt es ums Stepo Out-Bohrungen, also Löcher abseits bekannter Goldzonen. Dementsprechend könnten diese Hinweise auf ein Fortlaufen bekannter Mineralisierungszonen geben oder gar neue Goldzonen auf Pilar entdecken. Bis zum Herbst dürfte Tocvan dann das nächste Bohrprogramm starten, was angesichts der sehr üppigen Finanzlage wohl das größte der Firmengeschichte werden wird. Daneben können Anleger mit News vom zweiten Projekt Picacho rechnen (mehr hier). Hier wurde ein Explorationsprogramm abgeschlossen, das erste Bohrprogramm steht an. CEO Brodie Sutherland ordnet die Ergebnisse der metallurgischen Tests noch einmal in diesem Video-Interview ein und blickt nach vorne.