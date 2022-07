BGH-Entscheidung zur Wärmedämmung von Altbauten Moderne Vakuum-Dämmung spart 90 Prozent Platz und bis zu 20 Prozent Energie (FOTO)

Würzburg (ots) - Der Bundesgerichtshof hat am 1. Juli entschieden, dass bei

einer nachträglichen Wärmedämmung an Bestandsbauten Grundstücksgrenzen

überschritten werden dürfen (AZ: V ZR 23/21). Moderne Vakuum-Dämmung ist zehnmal

effizienter als klassische Dämmmaterialien aus beispielsweise Styropor,

Faserstoffen oder Kunststoffschäumen. Darum lassen sich hiermit Altbauten auch

nachträglich platzsparend dämmen und bis zu 20 Prozent Energiekosten sparen.



"Auch wer Streit mit seinem Nachbarn vermeiden möchte, entscheidet sich lieber

für moderne Vakuum-Dämmung. Eine drei Zentimeter dicke Vakuum-Dämmung ersetzt 30

Zentimeter dicke Schaum- oder Faserstoffe. So wird nicht nur Energie, sondern

auch viel Platz gespart," sagt Dr. Joachim Kuhn, Gründer und

Vorstandsvorsitzender der va-Q-tec AG .