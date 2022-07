Bei Geld hört die Freundschaft auf - KVB Finanz zu Privatkrediten und besseren Alternativen

Limburg (ots) - Die Weisheit "Bei Geld hört die Freundschaft auf" hat vermutlich

jeder schon einmal gehört. Trotzdem verleihen auch heute noch viele Menschen

privat Geld, ohne sich in irgendeiner Form abzusichern. Im schlimmsten Fall

bedeutet dies nicht nur, dass das Geld futsch ist, sondern auch die Freundschaft

wird oftmals in Mitleidenschaft gezogen. Die Verlockung, einen Kredit bei

Bekannten oder Verwandten aufzunehmen, ist bei vielen Menschen trotzdem groß.

Schließlich zahlen Kreditnehmer meist keine oder deutlich weniger Zinsen als bei

einem Kreditinstitut. KVB Finanz erklärt, worauf Kreditgeber und Kreditnehmer

bei einem privaten Darlehen achten sollten und zeigt, warum ein Ratenkredit in

vielen Fällen doch die bessere Alternative ist.



Private Darlehen - was gibt es beim Kredit aus Familie und Freundeskreis zu

beachten?