Michael Hennrich verstärkt BAH-Geschäftsführung

Berlin (ots) - Der Bundestagsabgeordnete und Jurist Michael Hennrich wird im

Frühjahr 2023 neuer Geschäftsführer beim Bundesverband der

Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH). Hennrich ist seit 2002 Mitglied des

Deutschen Bundestags und hat in den letzten rund 15 Jahren die

Arzneimittelpolitik in Deutschland entscheidend mitgestaltet. Er war über viele

Jahre Obmann im Gesundheitsausschuss seiner Fraktion und an allen wichtigen

gesetzgeberischen Verfahren im Gesundheitswesen maßgeblich beteiligt.



Zu seiner zukünftigen Tätigkeit sagt Michael Hennrich: "Der BAH ist ein allseits

geschätzter Verband, der aufgrund seiner Professionalität und basierend auf

seiner breiten Mitgliedschaft das gesamte Spektrum der Arzneimittelhersteller

seit Jahren erfolgreich vertritt. Ich freue mich auf die neue Herausforderung im

nächsten Jahr." Hennrich wird bereits jetzt seine Mitgliedschaft im

Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages beenden.