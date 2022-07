Verbände fordern Gemeinsam mehr Energie sparen!

Berlin (ots) - Neun Unternehmensverbände haben in einem gemeinsamen Appell

Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen dazu aufgerufen, in allen Bereichen

ambitionierte Effizienzmaßnahmen umzusetzen und so gemeinsam den

Energieverbrauch zu reduzieren. Die Verbände unterstützen dabei die aktuelle

Energiespar- Kampagne "Energiewechsel" der Bundesregierung und bieten

Unternehmen Rat für die Planung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen an. Der

Text des Appells ist unter https://ots.de/Eqqb6l verfügbar.



Schon heute seien die dramatisch gestiegenen Energiepreise für viele Bürgerinnen

und Bürger sowie Unternehmen kaum noch zu stemmen, erklärten die Verbände in

ihrem Aufruf. Damit auch im nahenden Winter Wohnungen und Betriebe gleichermaßen

sicher mit Energie versorgt werden können, müsse es deshalb darauf ankommen, die

Zeit zu nutzen und den Energieverbrauch in allen Sektoren in den kommenden

Wochen effektiv zu senken.