Deutsche Anleihen ziehen stark an - Trübe Unternehmensstimmung

"Die Rezession rauscht an", schrieb Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. "Hohe Inflationsraten, nicht funktionierende Lieferketten, der Krieg in der Ukraine und nun auch noch eine drohende Gaskrise belasten den Verbraucher und den Unternehmer gleichermaßen."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag ihre anfänglichen Kursgewinnen deutlich ausgebaut. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog bis zum Mittag um 1,45 Prozent auf 154,39 Punkte an. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sackte im Gegenzug auf 1,04 Prozent ab und näherte sich damit weiter der 1-Prozent-Marke. Diese wurde zuletzt Ende Mai erreicht. Auch europaweit gerieten die Renditen deutlich unter Druck.

