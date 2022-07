Performance Ranking von EY-Parthenon Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzen vor allem Omnichannel-Händler unter Druck (FOTO)

- Vertrauen der Verbraucher in Handelsunternehmen weiterhin groß

- Bei der Nachhaltigkeit besteht zusätzlicher Kommunikationsbedarf

- Im Hinblick auf digitale Services wünschen die Kunden eine nahtlose

Kanalverknüpfung

- Experten erwarten weitere Marktbereinigung, wenn Händler nicht in ihr

Leistungsversprechen investieren können



Die Pandemie setzte Handelsunternehmen unter Druck. Was denken die Verbraucher

aktuell in einer Phase der Entspannung über das Leistungsversprechen von

Handelsunternehmen? Wie bewerten sie die tatsächlichen Leistungen der Händler?

Aufschluss gibt das aktuelle Performance Ranking von EY-Parthenon, in dessen

Rahmen rund 6.800 Verbraucher befragt und 40.000 qualifizierte

Händlerbewertungen analysiert wurden. Es zeigt: gerade bei der Kommunikation von

Nachhaltigkeitsthemen und bei der Digitalisierung ist Verbesserungspotenzial

vorhanden, welches die Händler nutzen sollten.