Parallel zum Boom des E-Commerce erlebt auch die Logistikbranche einen enormen

Aufschwung. Doch viele Logistikunternehmen stoßen zunehmend an ihre Grenzen,

wenn es darum geht, den rasant steigenden Lieferverkehr zu bewerkstelligen, da

ihnen schlicht die Mitarbeiter fehlen. Besonders Kraftfahrer sind in Zeiten des

massiven Fachkräftemangels kaum noch zu finden. Die meisten Unternehmen haben

bereits alles versucht, um neue Mitarbeiter für ihr Team zu gewinnen, doch die

Erfolge bleiben aus. Lucas Fischer ist Recruitingexperte und weiß, warum die

herkömmlichen Wege der Mitarbeitergewinnung nicht mehr funktionieren.





"In Zeiten des Fachkräftemangels sind die klassischen Methoden erschöpft, sodassUnternehmen anders auf sich aufmerksam machen müssen", erklärt der Experte, derbereits seit vielen Jahren im Social-Media-Marketing tätig ist. Mit seinemUnternehmen MediaRecruiting setzt er auf digitale Ansätze und innovativeStrategien, um seine Kunden im Kampf gegen den Fachkräftemangel erfolgreich zuunterstützen. In den vergangenen Jahren konnte Lucas Fischer so mehr als 500Stellen in der Logistikbranche besetzen. In diesem Artikel verrät der Expertefünf wertvolle Tipps, mit denen Unternehmen an Sichtbarkeit gewinnen und dieAufmerksamkeit potenzieller Bewerber zurückerlangen können.1. Umdenken - Recruiting wird zu MarketingViele Unternehmen setzen bei ihrer Suche nach Mitarbeitern noch immer auf dieklassischen Wege. Sie versuchen es über Jobportale, inserieren in der lokalenZeitung oder hoffen auf Empfehlungen aus den eigenen Reihen. In Zeiten desFachkräftemangels sind diese Maßnahmen aber erschöpft oder reichen nicht aus, umden gesamten Mitarbeiterbedarf zu decken, sodass Unternehmen anders auf sichaufmerksam machen müssen. Die Recruitingarbeit muss zur Marketingsache werdenund gute Marketer gehen dorthin, wo sich ihre Zielgruppe befindet. Im Jahr 2022sind Fach- und Nachwuchskräfte in den sozialen Medien zu finden. "All zu oftresignieren viele immer noch beim Gedanken an Social Media, weil sie die Palettean Möglichkeiten gar nicht kennen. Doch diese sind vielfältig. Deshalb lautetunser Tipp: Nutzen Sie die sozialen Medien für Ihre Stellenanzeigen, und dasrichtig!", rät Lucas Fischer von MediaRecruiting. Laut des Experten ist es dabei