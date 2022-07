Mythos oder Wahrheit? Rechtsanwalt Domenic Böhm klärt über die 5 größten Irrtümer im Arbeitsvertrag auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Domenic Böhm ist Rechtsanwalt und der Partner von SYLVENSTEINRechtsanwälte in München - einer der am schnellsten wachsendenWirtschaftskanzleien im digitalen Bereich. Zusammen mit seinem Partner Dr.Dominik Herzog berät und unterstützt er Unternehmer und Unternehmerinnen inallen Belangen rund um die Unternehmensführung: von der Erstellung digitaler AGBund Verträge über Themen wie Forderungsmanagement und Medienrecht bis hin zumArbeitsrecht.Die Arbeitswelt befindet sich in einem ständigen Wandel: Die Veränderungen inder Gesellschaft und die fortschreitende Digitalisierung haben viele neueMöglichkeiten - aber auch Rechte und Pflichten für Arbeitgeber wie auchArbeitnehmer hervorgebracht. Diese müssen in der Ausgestaltung vonArbeitsverträgen zwingend mitberücksichtigt werden. Um die Rechtssicherheit vonArbeitsverhältnissen zu gewährleisten, kommt das Arbeitsrecht zum Einsatz.Allerdings ist das Arbeitsrecht eine komplizierte Angelegenheit, um das sichviele Mythen ranken. Kein Wunder, dass es zwischen Arbeitgebern undArbeitnehmern häufiger zu Konflikten und Missverständnissen kommt - dennunzulässige Klauseln und unklare Formulierungen sind nicht selten dasEndergebnis eines Arbeitsrecht-Dschungels, durch den sich viele Unternehmen erstgar nicht durchschlagen möchten. Dabei ist eine rechtliche Beratung für siegrundlegend. "Üblicherweise ist es so, dass das Thema Recht erst in denMittelpunkt rückt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist", stellt RADomenic Böhm von SYLVENSTEIN Rechtsanwälte immer wieder fest. Er klärt imFolgenden über die fünf größten Irrtümer im Arbeitsvertrag auf.Irrtum 1: Unterschrieben heißt auch immer rechtsgültigEine Unterschrift ist die Grundlage für alle Rechtsgeschäfte, die schriftlichvereinbart werden. Doch nicht immer sind die unterschriebenen Klauseln einesVertrages auch gültig. "Auch die einzelnen Klauseln eines Arbeitsvertragesunterliegen nach Paragraf 307 ff. BGB einer sogenannten Inhaltskontrolle. Hiersind insbesondere die arbeitsrechtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen", soRA Böhm, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Demnach ist jede Klausel unwirksam, dieden Arbeitnehmer unangemessen benachteiligt - auch dann, wenn der Arbeitsvertragvom Arbeitnehmer unterschrieben wurde. Eine häufige unzulässige Klausel istbeispielsweise: "Überstunden sind mit dem Lohn abgegolten". Richtigerweise musshervorgehen ob, wann und wie viele Überstunden geleistet werden sollen und mitdem Lohn abgegolten werden. Nur dann kann eine solche Klausel auch rechtswirksamsein.Irrtum 2: Es gibt immer einen Anspruch auf AbfindungEin weiterer Irrtum, der in der Arbeitswelt häufig vorkommt, ist, dass bei jeder