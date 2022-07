Bonn (ots) - Die fach.digital GmbH, eine Recruiting-Agentur mit Sitz in Bonn,

wird von 6. bis 9. September auf der Fachmesse SHK Essen vertreten sein. Das

teilte der Geschäftsführer Deniz Akpinar mit. Außerdem nimmt das Team des

Unternehmens von 8. bis 10. November an der belektro und vom 17. bis 19.

November an der GET Nord teil.



Geschäftsführer Deniz Akpinar: "Nachdem die durch die Corona-Krise bedingten

Einschränkungen gelockert wurden, haben wir nun endlich wieder die Möglichkeit,

mit unserer Zielgruppe persönlich ins Gespräch zu kommen. Wir nutzen deshalb

unsere Chance und zeigen auf drei großen Fachmessen der

Sanitär-Heizung-Klima-Branche Präsenz."





Auf den Fachmessen haben Teilnehmer die Möglichkeit, wertvolle Kontakte mitanderen Unternehmern zu knüpfen. Zudem bieten ihnen die Veranstaltungen einegroße Plattform, um sich der eigenen Zielgruppe zu präsentieren. So möchte dasTeam der fach.digital GmbH mit einem eigenen Stand auf der SHK Essen auf sichaufmerksam machen und das Gespräch zu potenziellen Kunden suchen. Ferner wirddas Unternehmen auch bei der belektro und der GET Nord an allen Messetagen vorOrt sein."Social Recruiting wird insbesondere in der SHK-Branche als Hype wahrgenommen.Es gibt viele schwarze Schafe auf dem Markt, die in der Akquise äußerst unseriösauftreten. Wir möchten durch unsere Präsenz zeigen, dass hinter unserer Agenturechte Mitarbeiter und ein echter Inhaber stecken", erklärt Deniz Akpinar.Die fach.digital GmbH unterstützt Unternehmen aus der SHK-Branche dabei, durchinnovative Recruiting-Kampagnen auf Social Media mehr Sichtbarkeit beiFachkräften zu generieren. Außerdem optimiert die Agentur dieEinstellungsprozesse ihrer Kunden und maximiert durch ein nachhaltiges Konzeptderen Mitarbeiterbindung. Das Team rund um Deniz Akpinar betreut größtenteilsFachbetriebe für Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kälte- und Elektrotechnik.Geschäftsführer Deniz Akpinar: "Wir arbeiten mit Kunden zusammen, diegrundsätzlich offen für neue Wege in der Mitarbeitergewinnung sind. Sie habenerkannt, dass ein Umdenken nötig ist, um auch in Zukunft konkurrenzfähig bleibenzu können. Deshalb helfen wir ihnen dabei, auf Social Media größtmöglichePräsenz zu erlangen und das richtige Mindset für einen zielführendenRecruiting-Prozess zu entwickeln, mit dem sie Bewerber von sich überzeugen."Die fach.digital GmbH befindet sich auf Wachstumskurs und stellt regelmäßigneues Personal ein. Anfang 2021 bezog die Agentur ein neues Büro in der BonnerInnenstadt. Deniz Akpinars Team, das im Moment vier Mitarbeiter umfasst, stehtdort eine Gesamtfläche von 120 Quadratmetern zur Verfügung."Wir wollen unser Team bis Ende des Jahres um 10 Mitarbeiter erweitern.Gleichzeitig entwickeln wir unsere 360-Grad-Lösung durchgehend weiter, umunseren Kunden stets das bestmögliche Ergebnis liefern zu können. Außerdem istes unser Ziel, unsere Präsenz auch in den kommenden Jahren durch Besuche vonBranchenveranstaltungen weiter auszubauen", betont Deniz Akpinar.Über Deniz Akpinar:Deniz Akpinar ist Gründer der Agentur fach.digital. Gemeinsam mit seinem Teamhilft er Handwerksbetrieben dabei, offene Stellen zu besetzen und das Problemdes Mitarbeitermangels langfristig zu lösen.