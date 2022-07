BERLIN/DÜSSELDORF - Die Bundesregierung und der angeschlagene Energiekonzern Uniper haben sich auf ein milliardenschweres Rettungspaket geeinigt. Dieses sieht auch den Einstieg des Bundes vor, wie Uniper am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das Paket enthält mehrere Instrumente: Vorgesehen sind eine Kapitalerhöhung, nach der der Bund 30 Prozent an Uniper halten wird. Außerdem soll ein Pflichtwandel-Instrument ausgegeben sowie die bestehende KfW-Kreditlinie aufgestockt und in ihrer Verwendung ausgeweitet werden.

BERLIN - Nach jahrelangem Wachstum um jeden Preis will der Essenslieferdienst Delivery Hero nun deutlich stärker an seiner Profitabilität arbeiten. So soll das traditionelle Geschäft rund um die Vermittlung und Auslieferung von Restaurantbestellungen in diesem Jahr nicht mehr eine schwarze Null ausweisen, sondern gar einen operativen Gewinn abwerfen. Das verlustreiche Geschäft mit zeitkritischen Bestellungen soll den Konzern zumindest weniger Geld kosten. Mut schöpft Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg dabei aus dem ersten Halbjahr, in dem das Unternehmen seinen Worten zufolge die eigenen Ziele übertroffen hat. "Das gibt uns eine starke Dynamik für die zweite Jahreshälfte", sagte er laut Mitteilung vom Freitag.

DÜSSELDORF - Die hohe Inflation belastet die Verbraucherstimmung zusehends. Das bekommt auch der Elektronikhändler Ceconomy zu spüren. Nach einem schwachen dritten Quartal senkte das für seine Ketten Media Markt und Saturn bekannte Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 und erwartet im schlechtesten Fall einen deutlichen Gewinnrückgang. Und auch diese Prognose sieht das Management um Unternehmenschef Karsten Wildberger noch mit einigen Risiken behaftet.

FRANKFURT - Der IT-Dienstleister Nagarro hat zum zweiten Mal im laufenden Jahr seine Jahresziele angehoben. Der Umsatz 2022 soll nun mit rund 800 Millionen Euro um etwa 30 Millionen höher ausfallen als bislang angekündigt, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in München mit. Bei der Brutto-Marge wird der Vorstand hingegen vorsichtiger. Die im Nebenwerte-Index SDax notierte Aktie legte am Freitagmorgen zu.