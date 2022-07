Huawei schlug drei Kernelemente vor, um die Wettbewerbsfähigkeit in der Finanzbranche zum Beginn des Zeitalters der Superdigitalisierung zu steigern

SINGAPUR, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Am 20. Juli beginnt offiziell der dreitägige Huawei Intelligent Finance Summit 2022 im Sands Expo and Convention Centre. Unter dem Motto „Shaping Smarter, Greener Finance" bringt der Gipfel führende Persönlichkeiten der Finanzindustrie, KOLs, Akademiker und innovative Praktiker aus mehr als 30 Ländern zusammen, um über die zukünftige Entwicklung der Finanzindustrie zu sprechen und herauszufinden, wie wir gemeinsam intelligentere und umweltfreundlichere Finanzen aufbauen können.

Die vollständig vernetzte, intelligente Welt ist auf dem Weg, und sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft wandeln sich in Richtung zweier wichtiger Trends: Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung. Angesichts sich verändernder Finanzdienstleistungsszenarien und Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter sieht sich die Finanzbranche mit einer wachsenden Nachfrage nach schnellen Geschäftsinnovationen und einem ultimativen Kundenerlebnis konfrontiert, was das Tempo der Transformation weiter beschleunigt. Um der komplexen und dynamischen Natur der digitalen Transformation gerecht zu werden, muss die Finanzindustrie ihre zentrale Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter wiederherstellen, um die Vision von einem intelligenten Finanzwesen umzusetzen.

„Bessere Verbindungen, stärkere Intelligenz und vielfältigere Szenarien sind der Schlüssel zum Aufbau der Wettbewerbsfähigkeit der digitalen Finanzen", erklärte Ryan Ding, Präsident der Huawei Enterprise BG. „Gemäß dem Konzept des gemeinsamen Schaffens, Teilens und der Win-Win-Situation arbeiten wir mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam intelligentere und grünere Finanzen gestalten und neue Werte schaffen können."

Huawei kündigte drei strategische Initiativen an, um die Digitalisierung der Finanzindustrie in der neuen Ära voranzutreiben.

Jason Cao, CEO von Huawei Global Digital Finance, betonte in seiner Rede: „Technologie, insbesondere Verbindung und Intelligenz, treibt die Entwicklung der Finanzindustrie weiter voran. Im Jahr 2022 sind wir offiziell in die ZFLOPS-Ära der KI-Rechenleistung eingetreten. Mit der Entwicklung der KI wird auch die Super-Personalisierung zur Realität. Bis 2025 werden mehr als 100 Milliarden physische Verbindungen zu Finanzdienstleistungen für „Dinge" führen. Smart Contract ermöglicht in Zukunft überall intelligente Entscheidungen. Nacheinander entstehen neue Service- und Produktmodelle. Allerdings werden die End-to-End-Benutzererfahrung, die Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen und die Wartung und Verwaltung komplexerer Netzwerke und Multi-Clouds zu einer Herausforderung für die Finanzbranche. Wir stehen vor Chancen und Herausforderungen gleichzeitig."