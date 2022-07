DWS beteiligt sich an der Deutschen GigaNetz

Hamburg (ots) -



- DWS wird neben InfraRed Capital Partners zweiter Großinvestor der Deutschen GigaNetz GmbH

- DWS: "Greenfield-Ansatz der Deutschen GigaNetz ist die überzeugendste Strategie in einem Markt, der mehr Investitionen benötigt, um die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben."

- Deutsche GigaNetz bietet zukunftsorientierte Internet-Infrastruktur und erweitert ihre bisherigen Ausbauziele



Die DWS Group (DWS), einer der weltweit führenden Vermögensverwalter, erwirbt Anteile an der Deutschen GigaNetz GmbH. Die Gründer sowie der bisherige Hauptinvestor, ein Fonds von InfraRed Capital Partners (InfraRed), bleiben weiterhin als Anteilseigner bestehen. InfraRed verwaltet ein Eigenkapitalfondsvolumen von rund $ 12 Mrd. und plant, seine Beteiligung an der Deutschen GigaNetz noch weiter zu erhöhen. Der internationale Infrastruktur-Vermögensverwalter ist mehrheitlich im Besitz von SLC Management, dem institutionellen und alternativen Asset Management-Bereich der Sun Life Financial Inc. Aufgrund der jeweiligen Größe des Mehrheitsaktionärs von der DWS, der Deutschen Bank AG, und der Muttergesellschaft von InfraRed, der Sun Life Financial Inc., ist noch die Genehmigung der Transaktion durch die Europäischen Kommission notwendig.



"Mit DWS und InfraRed haben wir zwei sehr große und erfahrene Investoren für ein langfristiges Wachstum an unserer Seite, die es uns durch die zugesagten Investments ermöglichen, den ursprünglichen Businessplan deutlich zu übertreffen. Mit einem geplanten Investitionsvolumen von 3 Mrd. Euro war es bislang unser Ziel, mehr als eine Millionen Haushalte mit FTTH (Fiber To The Home), also einem Glasfaseranschluss direkt bis in die Wohnung des Kunden, zu verlegen", erklärt Jan Georg Budden, CEO der Deutschen GigaNetz GmbH. "Dank unserer Investoren, der hervorragenden Leistungen des gesamten Deutsche GigaNetz-Teams und unserer Partner haben wir in den letzten zwei Jahren die Unternehmensziele bereits deutlich übertroffen. Diese starke Entwicklung werden wir fortsetzen. Schon heute haben wir Kooperationen mit über 100 Städten und Gemeinden sowie den beiden Gigabit-Regionen Heilbronn-Franken und FrankfurtRheinMain für den flächendeckenden Ausbau von hochwertigen Glasfasernetzen vereinbart. Davon profitieren Privatkunden und Unternehmen ebenso wie öffentliche Einrichtungen und Netzbetreiber."